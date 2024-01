C&T ottiene certificazione ISO 37001 – Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione

A conclusione di un importante e complesso percorso istruttorio e dopo lo scrupoloso audit di verifica della conformità del sistema di gestione rispetto ai requisiti, Caronte & Tourist ha ottenuto la certificazione ISO 37001 “Sistemi di gestione per la prevenzione della corruzione”.

La ISO 37001 è il primo standard internazionale per i sistemi di gestione immaginato, sulla base delle best practice internazionali, con lo scopo di ridurre i rischi e i costi legati a possibili fenomeni corruttivi; uno standard che indica alle aziende una serie di misure utili a promuovere una cultura di prevenzione della corruzione, migliorando l’ambiente interno e i rapporti con i propri fornitori, clienti e stakeholder.

Caronte & Tourist è tra le prime e tra le poche grandi aziende siciliane ad aver ottenuto – dopo la ISO 9001 (Qualità), la ISO 45001 (Sicurezza dei lavoratori), la ISO 14001 (Ambiente) e la ISO 30415 (Inclusione) – anche questa prestigiosa certificazione.

“Abbiamo chiesto a un ente certificatore di assoluto prestigio come il Rina – dice Pietro Franza, AD di Caronte & Tourist – di valutare il nostro modello organizzativo e le nostre politiche in termini di prevenzione dei fenomeni corruttivi, non solo con l’obiettivo di fotografare la situazione attuale, ma soprattutto nell’ottica del perfezionamento e dell’aggiornamento delle nostre policy aziendali che immaginiamo sempre più centrate sul constante miglioramento di contrasto di ogni pactum sceleris”.

“Implementare un sistema di prevenzione e contrasto alla corruzione in conformità con le migliori pratiche internazionali – conferma Lorenzo Matacena, altro AD di Caronte & Tourist – è una scelta organizzativa innovativa e soprattutto etica. L’acquisizione di questa certificazione attesta il nostro impegno nel promuovere un mercato libero da distorsioni legate alla corruzione e offre un ulteriore elemento distintivo sia per i clienti che per gli stakeholders.”

Caronte & Tourist ha voluto integrare la nuova certificazione anticorruzione in un sistema di gestione globale, insieme alle altre certificazioni riguardanti la qualità, l’ambiente e la sicurezza.

Caronte & Tourist ha inoltre attivato degli strumenti di monitoraggio per valutare costantemente le azioni e le iniziative messe in atto, definendo così obiettivi e aree di miglioramento per il prossimo triennio.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it