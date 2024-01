Nominata la squadra di governo della rettrice Spatari, Saitta torna tra i prorettori

La Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari, ha nominato i Prorettori della nuova squadra di Governo dell’Università.

Il prof. Eugenio Cucinotta, ordinario di Chirurgia generale, è stato nominato Prorettore ai Rapporti con l’A.O.U. , la prof.ssa Paola Dugo, ordinaria di Chimica degli Alimenti, Prorettrice alla Ricerca, il prof. Antonino Germanà, ordinario di Anatomia Veterinaria, Prorettore al Diritto allo studio, la prof.ssa Candida Milone, ordinaria di Fondamenti chimici della Tecnologia, Prorettrice alla Didattica, il prof. Antonio Saitta, ordinario di Diritto Costituzionale, Prorettore all’Organizzazione amministrativa, e la prof.ssa Maria Grazia Sindoni, ordinaria di Linguistica inglese, Prorettrice ai Percorsi interculturali e plurilinguismo.

E’ questo il primo atto di costituzione della Governance dell’Ateneo che sarà successivamente implementata con deleghe settoriali e, sulla base di specifiche esigenze e necessità, con gruppi di lavoro con obiettivi tematici.

In continuità con la precedente gestione retta da Salvatore Cuzzocrea, tornano al governo di UniMe Eugenio Cucinotta, ordinario di Chirurgia generale, che si occuperà dei Rapporti con il Policlinico, tema sempre caldo; Antonino Germanà, ordinario di Anatomia Veterinaria, per il Diritto allo studio, e Candida Milone, ordinaria di Fondamenti chimici della Tecnologia, per la Didattica. Altre due deleghe di rilievo in un contesto in cui UniMe deve rafforzarsi, venendo incontro alle esigenze degli studenti nella formazione e nei servizi.

