Filarmonica Laudamo, il 14 gennaio concerto “Alla corte di Federico il Grande”

Domenica 14 gennaio alle ore 18:00, nell’auditorium del Palacultura di Messina, si terrà il concerto dei Solisti dell’Orchestra Barocca Siciliana dal titolo «Alla corte di Federico il Grande». Protagonisti Enrico Luca (flauto traversiere), Gioacchino Comparetto (flauto dolce e oboe barocco), Michele Fattori (fagotto barocco), Marco Lo Cicero (violone) e Luca Ambrosio (clavicembalo) che proporranno musiche di Johann Joachim Quantz, Federico II di Prussia, Georg Philipp Telemann, Johann Sebastian Bach, Carl Philipp Emanuel Bach ed Ernst Wilhelm Wolf.

Con questa loro proposta musicale i Solisti dell’Orchestra Barocca Siciliana vogliono offrire al pubblico uno spaccato della vita musicale alla corte di Prussia sotto il regno di Federico II Hohenzollern, detto “Il Grande”, sovrano illuminato che governò nella prima metà del XVIII secolo.

Il re di Prussia, oltre che abile stratega militare, fu amante delle arti, generoso mecenate e soprattutto un fervido appassionato di musica. Nelle sue residenze a Berlino e a Sans Souci (Potsdam) riuniva infatti i migliori strumentisti del tempo; lui stesso suonava il flauto traversiere e componeva sotto la guida dei compositori di corte Carl Philipp Emanuel Bach, figlio di Johann Sebastian Bach, e il celebre flautista Johann Joachim Quantz. Il concerto si inserisce nel progetto triennale che l’Orchestra Barocca Siciliana realizza per la Filarmonica Laudamo, incentrato sulla più bella produzione strumentale dell’Europa tra Sei e Settecento.

La 103a stagione concertistica della Filarmonica Laudamo proseguirà giovedì 18gennaio con Valentina Casesa e Gioacchino Zimmardi in «Retrospettiva», per l’undicesima rassegna permanente di nuovi linguaggi musicali Accordiacorde.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it