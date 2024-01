Incidente al Porto di Tremestieri, 82enne finisce in mare ma è salvo

Forse una manovra sbagliata è stata la causa di un incidente che fortunatamente non è finito in tragedia. Un furgone Fiat Fiorino, guidato da un 82enne, è infatti finito in mare al porto di Tremestieri intorno alle 6.30 di stamani, riuscendo miracolosamente a salvarsi.

Nonostante l’età l’uomo infatti non è stato annebbiato dal panico, ma è riuscito ad aprire prontamente lo sportello e a mettersi in salvo, grazie anche all’aiuto dei terminalisti del porto che hanno assistito alla scena.

Sul posto i soccorsi, i vigili del fuoco e la Guardia Costiera.

L’82enne non ha riportato ferite ma solo un grande spavento ed è stato portato in ospedale per accertamenti.

