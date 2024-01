Lavori all’Ufficio Postale di Ganzirri

Poste Italiane comunica che l’ufficio postale di Ganzirri da oggi fino a martedì 23 gennaio sarà oggetto di lavori infrastrutturali.

Per tutte le operazioni postali e finanziarie, la clientela potrà rivolgersi presso la limitrofa sede di Sant’Agata sita a Messina in via Consolare Pompea Sant’Agata 176, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle 13.35 e il sabato fino alle 12.35 e dotata di ATM Postamat operativo h24.

Al termine dei lavori di adeguamento, l’ufficio postale di via Lago tornerà disponibile per i cittadini con i consueti orari.

