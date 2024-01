Screening oculistici gratuiti all’Unione Italiana Ciechi: il 22 e il 29 gennaio le prossime date

Prosegue la campagna di prevenzione “Occhio alla Salute”, indetta dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro della Regione Siciliana, in collaborazione con l’Unione Italiana Ciechi.

È possibile accedere gratuitamente agli screening telefonando al numero 0902938637 dalle 8.30 alle 13.30 e dalle 15.30 alle 18.00; le prossime date utili sono: lunedì 22 e lunedì 29 gennaio.

La prevenzione rappresenta un’importante possibilità che viene offerta per evitare l’insorgere di possibili patologie invalidanti. Bastano pochi minuti per accertare la propria condizione visiva e guardare con positività al domani. L’UICI di Messina fornisce un servizio di grande utilità sociale messo a disposizione di tutti, in maniera GRATUITA.

Più si investe in prevenzione, meno si spende in terapie spesso invadenti.

