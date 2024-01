Claudio Minoliti, l’autore messinese che svela la storia straordinaria di Ferenc Puskas

Nel panorama letterario italiano, l’autore messinese Claudio Minoliti ha conquistato l’attenzione del pubblico con il suo libro “Ferenc Puskas. Il campione dei due mondi”, una narrazione avvincente che si snoda tra la vita del leggendario calciatore ungherese e gli intricati eventi storici del XX secolo.

Claudio Minoliti, giornalista e autore televisivo messinese classe 1963, ha dimostrato di possedere non solo una solida esperienza nel campo giornalistico ma anche una sensibilità unica nel narrare storie che uniscono il calcio e la storia mondiale.

La trama del libro si snoda tra le epiche gesta di Ferenc Puskas e i contesti storici che hanno plasmato la sua vita. Dall’Ungheria dell’ottobre ’56 all’estate del ’58, Puskas ha guidato la squadra dei profughi in esilio attraverso il mondo, in cerca di partite amichevoli, ingaggi e sopravvivenza. Minoliti, nel suo libro, offre un’analisi approfondita della “grande Ungheria” degli anni ’50, sia sul campo da gioco che nella vita quotidiana.

Il libro di Minoliti rivela il lato umano di Puskas, un calciatore con un talento straordinario che ha affrontato sfide storiche e politiche. La caduta del muro di Berlino nel 1989 ha segnato il ritorno trionfante di Puskas nel suo Paese, accolto come un eroe nazionale. Il racconto di Minoliti spazia dal calcio all’aspetto politico, dalla guerra fredda alla cortina di ferro, offrendo al lettore un quadro completo di un’era cruciale.

E’ lo stesso Claudio Minoliti a sottolineare il motivo che lo ha spinto a indagare sulla vita di Puskas: “Sono partito dalla storia di Puskas perché era il più forte della sua squadra, ma aveva anche una grande personalità. Per due anni è stato costretto a non giocare. Ha ricominciato dopo una squalifica quando nessuno credeva più in lui. Per questo ho voluto riscoprire la sua storia, tra l’invasione dei carri armati in Ungheria e il suo arrivo a Madrid. Cos’è successo in questi anni, mi sono chiesto. Lo possiamo definire uno dei più grandi giocatori della storia del calcio.”

Minoliti, giornalista di lunga esperienza, ha affrontato anche il periodo in cui Puskas, proveniente dall’Ungheria, fu considerato un “disertore” in Italia. Tuttavia, la sua accoglienza calorosa in Liguria e Toscana dimostra come il grande calciatore sia riuscito a conquistare il cuore degli italiani, nonostante le controversie del passato.

Il libro di Claudio Minoliti non solo offre una prospettiva unica sulla vita di Ferenc Puskas ma si pone anche come un’opera che connette il calcio con la storia mondiale, offrendo ai lettori un viaggio avvincente attraverso i momenti cruciali del XX secolo. Con una scrittura avvincente e una profonda conoscenza del suo soggetto, Minoliti ha catturato l’essenza di un’icona del calcio e della sua epoca, consegnando al lettore un racconto avvincente e informativo.

