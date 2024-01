Orgoglio per il Messina: 2 calciatori giallorossi tra i più votati per il Pallone d’Oro della Serie C

Cos’è il Pallone d’Oro di Serie C

In occasione dell’assegnazione del Pallone d’Oro dello scorso 30 Ottobre, Time2play ha lanciato un ampio sondaggio rivolto a tifosi, appassionati e giornalisti sportivi italiani per stilare la classifica del Pallone d’Oro della Serie C ed eleggere il miglior calciatore del 2023 tra le 60 squadre partecipanti al torneo.

L’obiettivo è conoscere le opinioni degli esperti e appassionati della ex Lega Pro, coloro che, per ragioni legate ad un proprio interesse personale o per dovere professionale, seguono direttamente sui campi le vicende delle squadre del terzo campionato italiano.

Per tutti i dettagli sui risultati, è possibile consultare la seguente pagina: https://time2play.com/it/blog/pallone-doro-migliori-calciatori-della-serie-c/