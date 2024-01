+Europa: Palmira Mancuso nominata coordinatrice del partito in Sicilia, Perticari “per Messina una notizia importante”

Palmira Mancuso ha ricevuto l’incarico di coordinatrice regionale di +Europa. Il portavoce del Gruppo +E Messina, Giulio Perticari, si complimenta per la scelta del Segretario Riccardo Magi: “E’ una notizia importante e attesa dai liberaldemocratici messinesi e siciliani. Palmira Mancuso ha sempre difeso i nostri valori in tutte le sedi nelle quali è stata chiamata ad esprimersi e a difendere le nostre posizioni sui diritti dei migranti, sulla parità di genere, sui diritti lgbtqi+ e su tutte le lotte politiche in difesa di uno stato di diritto autenticamente laico e liberale.” – E conclude Perticari – “In Sicilia insistono e governano forze politiche euroscettiche e corporativiste, il gruppo messinese darà alla coordinatrice Mancuso tutto il sostegno necessario per la proposta politica alternativa che offirà ai siciliani.”

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it