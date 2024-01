UNIME: i proff. Centi e Perathoner insigniti in Cina del premio PIFI

I proff. Gabriele Centi e Siglinda Perathoner, afferenti al Dipartimento ChiBioFarAm dell’Università di Messina, sono stati insigniti in Cina del prestigioso premio President’s International Fellowship Initiative (PIFI) dell’Accademia Cinese delle Scienze (CAS). Inoltre, anche nell’ambito della collaborazione tra il progetto ERC Synergy SCOPE ed il CAS e per rafforzare la collaborazione scientifica, i docenti messinesi hanno tenuto una serie di conferenze sulle tematiche di plasma catalisi e dispositivi PEC per una economia circolare del carbonio basata sull’energia solare in varie città cinesi (Dalian, Hefei, Chegdu).

