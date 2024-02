Sanità: ADASC e il Coordinamento Ambientale Milazzo Valle del Mela chiedono il potenziamento dell’ oncologia medica di Barcellona

Antonella Di Natale dell’Associazione ADASC e Angela Musumeci Bianchetti del Coordinamento Ambientale Milazzo Valle del Mela, lanciano un appello urgente per il potenziamento dei servizi oncologici presso l’Ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto.

Emerge la necessità di migliorare e potenziare l’unità di oncologia medica, gestita con dedizione dai medici di Taormina. Le associazioni sottolineano che, purtroppo, molti cittadini non sono a conoscenza dell’esistenza di questo importante servizio, il che ha creato una situazione in cui i pazienti affetti da patologie tumorali sono costretti a lunghi spostamenti e subiscono notevoli stress fisici e psicologici.

Nel comunicato, Di Natale e Musumeci Bianchetti chiedono esplicitamente alla Direzione Generale dell’ASP di Messina e all’Assessorato Regionale della Salute di concentrare sforzi e risorse per potenziare l’unità ospedaliera, includendo l’infusione della chemioterapia. Questa richiesta, dettata dall’urgenza della situazione sanitaria locale, mira a migliorare le condizioni di cura per i cittadini affetti da patologie oncologiche e a ridurre la necessità di viaggi lunghi e stressanti.

Parallelamente, le associazioni chiedono all’Azienda Ospedaliera Provinciale di avviare una robusta campagna di comunicazione, in collaborazione con i medici di base, per informare i cittadini sui servizi di oncologia disponibili presso l’ospedale di Barcellona P.G. Questo sforzo mirato di informazione è considerato essenziale per colmare il divario di consapevolezza tra la comunità e le risorse sanitarie fondamentali.

