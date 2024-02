Riconoscimento dello Stato di Palestina: raccolta firme di “Schierarsi” anche a Messina

L’Associazione Schierarsi prosegue il suo impegno per l’Iniziativa di Legge Popolare “Riconoscimento dello Stato di Palestina con capitale Gerusalemme Est”, dopo il primo “FirmaDay” nazionale lo scorso 28 Gennaio, nel quale hanno sottoscritto la proposta centinaia di cittadini messinesi, la “Piazza di Messina” (questo il nome dei gruppi locali nda) sarà presente con un suo Gazebo a Cairoli Sabato 3 e Domenica 4 Febbraio dalle ore 16:00 alle ore 19:00, grazie alla presenza dall’Avvocatessa Patrizia Picone in qualità di autenticatrice.

L’obiettivo principale di questa campagna è promuovere più consapevolezza sul conflitto e sollecitare il supporto per il riconoscimento ufficiale dello Stato di Palestina con Gerusalemme Est come sua capitale.

L’Associazione Schierarsi vede in questa azione un passo significativo verso la promozione della pace e della giustizia nella regione, sostenendo il diritto del popolo palestinese all’autodeterminazione.

Durante la raccolta firme, i partecipanti avranno l’opportunità di esprimere la propria solidarietà nei confronti della causa palestinese, sottoscrivendo la petizione che sarà successivamente presentata alle istituzioni competenti.

L’Associazione invita, dunque, la comunità messinese a partecipare numerosa a questo evento e a schierarsi per dare il proprio contributo nella promozione della pace e della stabilità nella regione del Medio Oriente.

La raccolta firme è attiva anche a Palazzo Zanca, presso l’ufficio elettorale, ed è possibile sottoscrivere dal Lunedì al Venerdì dalle ore 08:00 alle ore 13:00, nei giorni Martedì e Giovedi anche di pomeriggio nella fascia oraria dalle 14:30 alle 16:30.

Numerosi, inoltre, gli Avvocati autenticatori, del foro messinese, che permettono di sottoscrivere la proposta presso i loro Studi Legali, l’elenco aggiornato degli aderenti è disponibile sulle pagine social de “La Piazza di Schierarsi – Messina”.

Per ulteriori informazioni:

Facebook: La Piazza di Schierarsi – Messina

Instagram: @schierarsi.messina

Indirizzo e-mail: [email protected]

La Piazza di Messina – Associazione Schierarsi

L’Associazione Schierarsi è un’organizzazione impegnata nella promozione dei diritti umani, della pace e della giustizia sociale. Conduciamo iniziative volte a sensibilizzare la società su questioni cruciali e a sostenere cause che contribuiscano al miglioramento del mondo in cui viviamo.

