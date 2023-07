Studente di Medicina ucciso sulla stradale, 72enne alla guida indagato per omicidio

Un 72enne alla guida della Fiat Panda dovrà rispondere di omicidio stradale per la tragica morte di Carlo Trovato, uno studente di medicina di origine catanese che stava specializzandosi in Otorino Laringoiatria a Messina. L’incidente si è verificato ieri a Giampilieri Marina, e nonostante la dinamica esatta sia ancora da chiarire, sembra che sia stata causata da una manovra imprudente da parte dell’anziano conducente. L’uomo stava viaggiando con suo figlio quando si è scontrato con il giovane che stava guidando una moto Ducati Multistrada, Carlo Trovato, appassionato di motociclette. Purtroppo, nonostante la sua esperienza, non è riuscito ad evitare l’impatto violento. È stato sbalzato dalla sella ed è finito sull’asfalto a diversi metri di distanza dal punto in cui la moto è rimasta ridotta a un ammasso di lamiere.

Il rumore dell’incidente ha attirato l’attenzione dei residenti di Giampilieri Marina, che sono scesi in strada per vedere cosa fosse successo. È subito emersa la gravità dell’incidente. Il personale sanitario del servizio di emergenza 118 è intervenuto tempestivamente e ha trasportato Carlo Trovato in ospedale, ma i medici del pronto soccorso del Policlinico non sono riusciti a rianimarlo. Hanno riconosciuto nel giovane il loro collega, un triste destino per un medico in erba.

La ricostruzione esatta dell’incidente sarà compito della polizia municipale, che ha effettuato i rilievi sul luogo dell’incidente. Attualmente, la salma di Carlo Trovato si trova nella camera mortuaria del Policlinico, anche se potrebbe essere trasferita all’ospedale Papardo. L’autorità giudiziaria avrà accesso al corpo nelle prossime ore per l’esame autoptico, al fine di determinare le cause precise del decesso.

Amici e colleghi di Carlo Trovato esprimono il loro profondo cordoglio e la loro incredulità. Alcuni di loro pubblicano foto di loro insieme al lavoro. Pierpaolo scrive: “Una perdita così grande, inspiegabile, inaspettata, dal nulla… Faccio fatica ad accettare tutto ciò. La vita è ingiusta.”

Anche il rettore dell’Università, Salvatore Cuzzocrea, esprime il suo più profondo cordoglio e la solidarietà di tutta la comunità accademica alla famiglia per la perdita di Carlo Trovato, uno specializzando in Medicina in Otorinolaringoiatria presso il Policlinico universitario “Gaetano Martino”. La comunità accademica è colpita da questa tragica notizia e condivide il dolore dei suoi cari in questo momento di profonda tristezza.

