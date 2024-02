All’Istituto Comprensivo Gravitelli il Progetto Respiro promosso dal CEDAV

A Messina il CEDAV in collaborazione con il Centro Antiviolenza Thamaia ha dato avvio presso l’ XI Istituto Comprensivo Gravitelli alle attività relative al Progetto RESPIRO

Accanto alla finalità di presa in carico degli/lle orfani/e di femminicidio orfanispeciali, il progetto prevede la formazione specifica degli operatori e delle operatrici del settore e l’avvio di attività di sensibilizzazione nelle scuole attraverso la realizzazione di circa 400 laboratori di prevenzione della violenza nelle relazioni familiari e del femminicidio, portando temi specifici.

Respiro, Rete di Sostegno per Percorsi di Inclusione e Resilienza con gli Orfani speciali è un progetto nazionale promosso dall’ iniziativa “A braccia aperte” di “Con i bambini”.

Il progetto è promosso in partenariato, tra gli altri, con Save the Children Italia, Terre des Hommes Italia, Centro Antiviolenza Thamaia, Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.