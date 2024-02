A Messina il 1° Trofeo Colapesce di Apnea Indoor, vince la palermitana MediTerraNea

Si è svolto oggi domenica, 4 febbraio 2024, presso la piscina coperta della Cittadella Universitaria messinese dell’Annunziata, in viale Giovanni Palatucci, n. 13, la gara di Apnea Indoor, organizzata dall’ASD Cacciatori Subacquei Messina.

Il 1° Trofeo Colapesce di Apnea Indoor è stato assegnato alla società palermitana MediTerraNea.

Presenti in acqua 31 atleti provenienti da tutta la Sicilia: di questi, sono 11 gli atleti in gara provenienti da Messina e provincia.

Ottimi risultati quelli degli atleti di Messina e provincia: tre primi posti ed un terzo, in diverse specialità, conquistati da Nicole Cassisi, Danilo Spanu e Francesco Urzì Brancati dell’ASD Cacciatori Subacquei Messina e due primi, un secondo ed un terzo per il Capo Milazzo Diving Center con Melania Pizzuto, Massimiliano Rifici, Francesca Aiello e Massimo Mollica che hanno consentito alla società mamertina di conquistare il secondo gradino del podio a squadre.

Il 1° Trofeo Colapesce di Apnea Indoor, patrocinata dal Comune di Messina, è una gara Selettiva Nazionale valida per l’accesso ai Campionati Italiani, inserita nel calendario ufficiale della FIPSAS (Federazione Italiana Pesca Sportiva ed Attività Subacquee).

Entusiasmo per i padroni di casa, organizzatori della manifestazione.

Queste le parole del Presidente dell’ASD Cacciatori Subacquei Messina, Micio Rungo: “Siamo felicissimi dell’esito di questa gara, oltre che per i risultati, anche per il gradimento manifestato dagli atleti e dai dirigenti delle altre società provenienti dal resto della Sicilia. La soddisfazione è tanta, tenendo conto che la nostra ASD è nata solo 3 anni fa. La nostra mission è quella di diffondere la pratica in sicurezza dell’apnea e della pesca subacquea, ma l’attività agonistica è nelle nostre corde sin dall’origine. Per noi è inoltre molto significativa l’appropriazione “debita” del simbolo di Colapesce, a cui abbiamo titolato questo trofeo: come Colapesce – un apneista ante litteram – la disciplina sportiva dell’apnea non può che avere sede naturale nella nostra città. Per questo siamo lieti di aver ottenuto il patrocinio da parte del Comune di Messina.

L’impianto sportivo di UniME che ci ha ho ospitato, poi, è uno scenario ideale sia per gli atleti che hanno trovato un impianto accogliente con acqua in condizioni ideali per un apneista ma anche per il pubblico che può assistere dalle tribune, quasi toccando con mano, a tutte le fasi della gara. Per questo un plauso particolare va al Direttore Sportivo della SSDUniME, Sergio Naccari che per primo ha creduto in questa collaborazione con una società di apnea, ha creato le condizioni ideali per l’allenamento dei nostri atleti e ci ha supportati nell’organizzazione dell’evento.”

