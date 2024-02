Aida, alla “prova generale” pazienti e operatori del Dipartimento di salute mentale dell’ASP

Grazie alla collaborazione ormai consolidata fra il Dipartimento di salute mentale dell’ASP Messina e l’Ente Teatro Vittorio Emanuele di Messina, i pazienti e gli operatori del Centro di Psicogeriatria e del Modulo Dipartimentale Messina Nord hanno potuto assistere alla prova generale di Aida, portata in scena con produzione autonoma dall’Ente messinese. L’iniziativa rientra nell’ambito delle attività di riabilitazione e socializzazione condotte dal Modulo Me Nord in stretta sinergia con le altre Istituzioni del territorio.

La partecipazione alla prova, pur se più informale rispetto alla rappresentazione “ufficiale”, ha comunque restituito intatta la magia dell’opera verdiana che, con la sua grandiosità, ha stimolato in tutti i presenti il desiderio di ritornare in teatro per emozionarsi all’aprirsi del sipario.

Questo tipo di intervento si inscrive nell’ottica più ampia di una umanizzazione delle cure nell’ambito della salute mentale: la fruizione di contenuti di grande valore culturale, in questo caso l’ascolto di musica operistica, l’interazione con persone e luoghi significativi per tutti i cittadini rafforzano il sentimento di appartenenza alla comunità, migliorano il benessere di pazienti, care givers e operatori e riducono lo stigma sociale che, purtroppo, ancora ancora riguarda le persone con problemi di salute mentale.

