Attesa per la prima dell’Aida di Giuseppe Verdi al Teatro Vittorio Emanuele

L’Aida di Giuseppe Verdi in scena al Teatro Vittorio Emanuele di Messina a partire dal 9 febbraio e con repliche l’11 e il 13. Cresce in città l’attesa per la prima dell’opera in quattro atti di Giuseppe Verdi, su libretto di Antonio Ghislanzoni, basata su un soggetto originale dell’archeologo francese Auguste Mariette, primo direttore del Museo Egizio del Cairo. La produzione è dell’Ente Teatro di Messina.

personaggi interpreti

Re d’Egitto PAOLO PECCHIOLI

Amneris SANJA ANASTASIA

Aida OKSANA DYKA

Radamès WALTER FRACCARO

Amonasro GIUSEPPE ALTOMARE

Messaggero DAVIDE SCIGLIANO

Ramfis DARIO RUSSO

Sarcedotessa OLEKSANDRA CHAIKOVSKA direttore Carlo Palleschi

Orchestra del Teatro Vittorio Emanuele

Coro lirico “Francesco Cilea” diretto dal Maestro Bruno Tirotta

Corpo di ballo del Teatro dell’Opera di Odessa regia Carlo Antonio De Lucia Allestimento OPERA PRODUCTION C.D. GmbH – AUSTRIA

produzione E.A.R. TEATRO DI MESSINA

Orario spettacoli e turni abbonati Data – 09-02-2024 Orario – 20:30 Data – 11-02-2024 Orario – 17:30 Data – 13-02-2024 Orario – 20:30

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it