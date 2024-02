Cambio al vertice della Questura: in arrivo da Brindisi Annino Gargano

Cambio inatteso al vertice della Questura di Messina, su decisione del capo della Polizia Vittorio Pisani. Gabriella Ioppolo, in città da aprile 2022 e nominata nello stesso anno dirigente generale su proposta del ministro Matteo Piantedosi, lascerà l’incarico per far subentrare Annino Gargano, attuale questore di Brindisi che dovrebbe insediarsi a Messina il 21 febbraio.

Nato ad Amalfi 59 anni fa, sposato e padre di una figlia, Gargano è in servizio dal 1990. Gargano ha frequentato il corso quadriennale di formazione per commissari presso l’Istituto superiore di polizia di Roma. Dopo aver ricoperto gli incarichi di vice dirigente della Squadra Mobile e di dirigente delle Volanti della Questura di Parma, ha diretto la Squadra Anticrimine del Commissariato di Viareggio – Versilia” nonché la Squadra Mobile della Questura di Lucca.

Dopo l’esperienza alla direzione della Squadra Mobile e della Divisione Immigrazione della questura di Lecce, da primo dirigente è stato a capo, per tre anni, della Squadra Mobile di Genova per poi rientrare in Puglia a guidare la Squadra Mobile di Bari. Nel 2018 nominato Dirigente Superiore, ha svolto servizio a Roma presso l’Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ricoprendo anche l’incarico di direttore del Servizio ispettivo e di controllo. Dal 16 maggio 2019 al 30 settembre 2020 è stato questore di Vibo Valentia. Dall’1 ottobre 2020 è stato questore di Chieti ed al 19 aprile 2022 a Brindisi.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it