“Virtuosismo e Belcanto” al Palacultura con il duo Nova Bacchetti

Domenica 11 febbraio alle 18:00, nell’auditorium del Palacultura di Messina, si terrà

il concerto del duo formato da Giuseppe Nova (flauto) e Andrea Bacchetti

(pianoforte). Il programma, dal titolo «Virtuosismo e belcanto», vede pagine di Mozart,

Donizetti, Génin, Massenet, Doppler e Bizet.

Il concerto del duo Nova-Bacchetti è un viaggio sonoro tra le note dell’opera rivisitate

al flauto in chiave virtuosistica. Tra i tanti riconoscimenti, Giuseppe Nova ha ricevuto

a Kyoto il Premio Internazionale per la Musica da Camera e a Praga l’European Award

for Artistic and Cultural Activities. Il Washington Post ha definito «affascinante» la sua

performance nella città statunitense. Altre critiche parlano di «arte musicale nella sua

perfezione» (Nice Matin), «un dialogo condotto con genialità» (Nurtinger Zeitung),

«semplicemente divino» (Concert Reviews), «interpretazione illuminata [e]

straordinaria linea musicale» (Il Giornale). È un atteso ritorno alla Filarmonica

Laudamo quello di Andrea Bacchetti, classe 1977, «il pianista che seduce le folle» (A.

Di Pietro), le cui interpretazioni bachiane (ma non solo quelle) sono un miracolo di

equilibrio e limpidezza esecutiva. Dopo il debutto a 11 anni con I Solisti Veneti ha

suonato in recital, in formazioni da camera e come solista in orchestra, nei maggiori

festival internazionali e in prestigiosi centri musicali. Oggi che il suo pianismo ha

acquisito la piena maturità, in Italia è regolarmente ospite del Teatro alla Scala, le

Serate Musicali di Milano e l’Unione Musicale di Torino. Fra la sua discografia per

Sony, Decca e altre prestigiose etichette, figura un prezioso CD con le musiche

pianistiche di Luciano Berio.

La stagione della Filarmonica Laudamo proseguirà il 18 febbraio con Beppe Servillo e

Geoff Westley in «Gianni Rodari: Favole al telefono»

