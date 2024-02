Concluso il Corso di formazione per Operatrici all’Ascolto e all’Accoglienza del Cedav, celebrando la forza delle eroine dei diritti civili

Successo dell’evento conclusivo del Corso di formazione per Operatrici all’Ascolto e all’Accoglienza del Cedav (I Livello) 2023/2024, che si è svolto sabato 10 febbraio presso la sala Laudamo.

Durante la serata sono stati consegnati gli attestati di frequenza alle aspiranti operatrici, le quali hanno completato con passione e dedizione il percorso formativo, in cui hanno approfondito diversi aspetti del supporto e dell’intervento in situazioni a rischio violenza, grazie anche al contributo di professionisti con grande esperienza in ambito sociale, psicologico, legale. Un lavoro comunitario per promuovere una cultura di rispetto e sostegno per le donne vittime di violenza.

L’evento è stato introdotto da una performance teatrale intitolata “Antigoni – Anteprima di uno spettacolo”, interpretata da Rosetta Casella, Cinzia Continibali, Cinzia Corto Lillo, Linda Frangipane, Daniela Trifirò e Donatella Ingrillí. Uno spettacolo intenso in cui l’Antigone sofoclea ha introdotto le “antigoni” della nostra storia recente, ripercorrendo l’eterno conflitto tra autorità e potere. Donne che grazie alla loro ribellione hanno lasciato un segno nella storia dei diritti civili, da Rosa Parks, figura-simbolo del movimento per i diritti civili, divenuta famosa per aver rifiutato nel 1955 di cedere il posto su un autobus a un bianco, a Franca Viola che ha rifiutato il matrimonio riparatore portando a processo il suo aguzzino, da Karola Rakete che ha demolito il decreto “sicurezza 2” del ministro Salvini a Ilaria Cucchi che non si è arresa cercando la verità per il fratello Stefano, fino a Masha Amini diventata un simbolo della condizione femminile e della violenza esercitata contro le donne sotto la Repubblica islamica dell’Iran: storie di chi ha lasciato un’eredità di speranza e determinazione che continua a ispirare l’ impegno quotidiano del centro.

Il Cedav Onlus rinnova quindi il suo impegno a favore delle donne e della loro libertà, promuovendo attivamente la sensibilizzazione, la prevenzione e il sostegno per coloro che sono vittime di violenza di genere.

“Continueremo a lavorare instancabilmente per creare una società più equa e inclusiva, dove ogni donna possa vivere libera dalla paura e dalla violenza” dichiara la Presidente Maria Giaquinto, che ha consegnato gli attestati insieme alla Presidente onoraria e fondatrice del Cedav Carmen Currò.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it