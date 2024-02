Sanità: incontro tra la senatrice Musolino e il neo direttore Asp Cuccì

Cordiale incontro nel pomeriggio di oggi tra la Senatrice messinese di Italia Viva Dafne Musolino ed il neo Direttore dell’Asp di Messina Giuseppe Cuccì.

Occasione non solo di cordialità ma anche e soprattutto di concretezza, durante la quale la Senatrice Musolino ha rappresentato al Direttore Asp di Messina alcune stringenti criticità della sanità messinese con particolare riferimento alla provincia. In particolare è stato affrontato il tema delle difficoltà cui sono sottoposti i cittadini messinesi delle Eolie, visto il venir meno del presidio di ginecologia a Lipari; la difficile situazione del nosocomio Milazzo, che necessita di particolare attenzione, e di quello di Barcellona Pozzo di Gotto con, quest’ultimo, un pronto soccorso chiuso da quasi 4 anni ed in sofferta carenza di risorse e personale per un bacino di utenza di oltre 40 mila abitanti.

La Senatrice, in ultimo, ha rappresentato le difficoltà a lei segnalate in ordine alle vaccinazioni anti influenzali ed anti covid per le quali non sembra vi sia chiarezza sul dove possano essere effettuate, ed, a livello siciliano, anche per ciò che riguarda le vaccinazioni obbligatorie.

Il dottore Giuseppe Cuccì ha confermato alla Senatrice Musolino che già nella giornata di giovedì prossimo ha in programma di visitare gli ospedali di Milazzo e Barcellona Pozzo di Gotto, occasione nella quale incontrerà anche i sindaci delle due cittadine tirreniche. Per ciò che attiene le esigenze del territorio eoliano il direttore Cuccì ha esposto le problematiche inerenti la scarsità di risorse di personale che l’Asp di Messina mira a lenire anche grazie al nuovo fabbisogno del personale che a breve verrà presentato alla Regione. In ogni caso il direttore Asp di Messina Cuccì ha garantito la massima disponibilità ad affrontare e dare risposte a tutte le esigenze del territorio di Messina, che rappresenta, soprattutto, la provincia più vasta della Sicilia con tutte le problematiche che ne conseguono.

Un incontro molto gradito per la Senatrice Musolino, da sempre impegnata sul proprio territorio a cui è molto legata. Un incontro, quello di oggi, che è stato più che istituzionale, bensì un’occasione per instaurare un dialogo proficuo e continuo di collaborazione a vantaggio delle esigenze della città dello Stretto e della sua vasta provincia.

