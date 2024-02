Poste Italiane: per San valentino iniziativa filatelica e messaggi da Messina

“Non c’è distanza che non possa essere colmata dall’affetto, con tutto l’amore di un fratello, a te Rosa, dalla nostra cara Sicilia”. Questa è la dedica di una delle tante cartoline in viaggio in questi giorni, che dovranno arrivare a destinazione entro il 14 febbraio.

Se per chi ama è festa tutti i giorni, da tradizione San Valentino rappresenta il momento giusto per celebrare il più puro dei sentimenti, che si generi all’interno di una coppia o di una famiglia, da un genitore per i figli e viceversa, o tra gli amici più fidati. Per l’occasione, Poste Italiane ha realizzato anche quest’anno delle colorate cartoline filateliche su cui è possibile scrivere il proprio messaggio d’amore.

Per la provincia di Messina è Salvatore D’Anzè, portalettere del Centro Distribuzione di Pistunina, a raccontare la spedizione dall’ufficio cittadino di strada San Giacomo della cartolina indirizzata alla sua persona speciale: la sorella Rosa. Di origini messinesi ma cresciuto sin da piccolo a Milano, Salvatore ha portato da sempre la Sicilia nel cuore, tanto da decidere di tornare a lavorare in quella che sente come la propria terra. “Per me Messina e la Sicilia significano casa – racconta – Ogni estate aspettavo con ansia il momento in cui sarei venuto qui a trascorrere le vacanze. È qui che sento di essere nel mio luogo del cuore”. Oggi portalettere in forze al Centro Distribuzione del capoluogo peloritano, ha lasciato in Lombardia i suoi affetti più cari, i genitori e la sorella, che vede raramente. È per lei che, in questa occasione speciale, si trasforma da messaggero in mittente, trasferendole tutto il proprio affetto e la propria vicinanza.

Quest’anno, oltre alla cartolina standard, negli sportelli filatelici della provincia di Messina (nel capoluogo, nell’ufficio postale sito in strada San Giacomo e in provincia a Taormina, Barcellona Pozzo di Gotto e Patti) sono disponibili due particolari “cartoline puzzle” dove il messaggio scritto a mano sarà celato all’amato destinatario fino a quando quest’ultimo non ricomporrà i pezzi contenuti nell’apposita busta affrancata. Sul fronte delle colorate missive si leggono le scritte “Colpito e affrancato” o “Sono puzzle di te” sullo sfondo di un classico cuore rosso che simboleggia da sempre la festa degli innamorati. Per ulteriori informazioni sui prodotti e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito filatelia.poste.it.

