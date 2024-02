Travolto sul Viale Boccetta, muore ottantatreenne

Travolto mentre attaraversava la strada un uomo di 83 anni. Il grave incidente si è verificato sul viale Boccetta stamattina intorno alle 9. L’anziano stava attraversando il viale nella carreggiata monte-mare, poco dopo l’incrocio con Via 24 Maggio, ed è stato colpito da un’auto. La violenta collisione ha lasciato l’anziano esanime sull’asfalto per oltre venti minuti, in attesa dell’arrivo dell’ambulanza.

Sul luogo dell’incidente, i soccorritori hanno immediatamente tentato la rianimazione, ma purtroppo i loro sforzi non sono stati sufficienti. È stato trasportato d’urgenza al Policlinico, dove, nonostante gli sforzi del personale medico, è deceduto poco più di un’ora dopo il tragico evento.

I vigili urbani, stanno attualmente indagando sulle cause dell’incidente. La strada è stata chiusa al traffico per consentire i rilievi necessari, con la circolazione deviata su via Mons. D’Arrigo. Immediate le ripercussioni sulla viabilità, con lunghe code lungo tutto l’asse stradale che si estendevano fino alla tangenziale.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it