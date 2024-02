In Tribunale il cordoglio per la giudice Valeria Curatolo

Atmosfera di cordoglio ieri a Palazzo Piacentini a Messina. Il mondo giudiziario si è riunito in lutto per commemorare la figura della giudice messinese Valeria Curatolo, prematuramente scomparsa a 48 anni per una grave malattia. La giudice, dopo un lungo periodo di servizio alle sezioni penali del tribunale di Messina, prestava servizio al tribunale di Sorveglianza peloritano.

Le udienze sono state sospese per permettere a tutti di partecipare al saluto a una figura rispettata e stimata nella comunità giudiziaria. Tra coloro che hanno voluto rendere omaggio alla memoria della giudice Curatolo, vi è stata l’amica e collega Monica Marino, la quale ha condiviso con commozione ricordi e momenti trascorsi insieme.

La scomparsa della giudice Valeria Curatolo lascia un vuoto profondo nel mondo giudiziario locale e rappresenta una perdita sentita da tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerla e lavorare con lei.