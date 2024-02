Caronte & Tourist presenta “Navigo Per Te”: nuove agevolazioni e premi per i passeggeri dello stretto

Caronte & Tourist ha presentato oggi il rinnovato piano di fidelizzazione “Navigo Per Te” durante una conferenza stampa presso la Sala Giunta del Comune di Messina. Questa iniziativa segue il successo di “NaviGo” lanciato nel 2022 e mira a soddisfare le esigenze dei passeggeri in transito nello Stretto con nuove agevolazioni, premialità e sconti.

Il cambiamento nel nome, spiegano dalla Caronte & Tourist, riflette un approccio centrato sul cliente. “Abbiamo prima ascoltato le esigenze dei nostri clienti e, successivamente, provato a soddisfarle strutturando un sistema premiale articolato sia nel breve che nel lungo termine,” affermano i rappresentanti dell’azienda.

Il piano “Navigo Per Te” prevede tre livelli di fidelizzazione: Base, Oro e Platino, offrendo gradualmente vantaggi sempre più allettanti. Tra i benefici inclusi ci sono la possibilità di accumulare sconti insieme alle miglia percorse, l’accesso a un catalogo dedicato per l’acquisto di prodotti a prezzi ridotti, l’utilizzo dei canali web e Telepass, bonus di benvenuto e di compleanno, sconti progressivi e anche la gratuità ogni tre biglietti acquistati entro 30 giorni solari. Inoltre, i membri hanno accesso al network “Navigo Per Te Partner”, che offre sconti e agevolazioni presso una serie di esercizi commerciali e strutture ricettive convenzionate in Sicilia e Calabria.

Inoltre, Caronte & Tourist ha annunciato il rinnovo per il 2024 della “Navigo ISEE”, che offre un biglietto mensile a prezzo agevolato a coloro con un reddito ISEE pari o inferiore a 5.000 euro l’anno. Questa agevolazione eredita i vantaggi del piano “Navigo Per Te” e diventa digitale, con possibilità di richiesta online a partire dal 20 febbraio e attivazione dal 1 marzo.

L’Assessore Massimo Finocchiaro, presente alla conferenza stampa, ha portato i saluti del Sindaco Basile e della municipalità, sottolineando l’importanza di queste iniziative per lo sviluppo economico e culturale della regione.

Per ulteriori dettagli sul piano “Navigo Per Te”, è possibile consultare il sito dedicato carontetourist.it/navigo-per-te.

