Italia-Albania: Musolino(Iv), è solo propaganda E’ un testo fuori dalle norme

“Il protocollo Italia-Albania non supererà il vaglio costituzionale. Non è giusto che il legislatore promulghi una legge sapendo già che è piena di vizi. È un testo abnorme, nel senso che è fuori dalle norme italiane e comunitarie. Non ci sono motivi razionali per ratificarlo, è solo propaganda politica”. Lo dice la senatrice di Italia Viva Dafne Musolino, durante la discussione generale del Protocollo Italia-Albania sull’immigrazione.

“L’extraterritorialità creerà tantissimi problemi, con evidenti violazioni di legge, e anche dal punto di vista numerico non c’è nessuna urgenza di ratifica. Questo centro in Albania ospiterà al massimo 3000 persone, a fronte di uno sforzo economico inimmaginabile, 640 milioni di euro in 5 anni”, conclude Musolino. (ANSA).

