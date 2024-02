Policlinico, il nuovo manager Santonocito firma la delibera con la proroga per i contrattisti

E’ arrivata oggi la proroga del contratto per una cinquantina tra infermieri e Oss a rischio perdita del posto di lavoro. Siglata la delibera numero 54 del 14 febbraio 2024 con cui è stato prolungato l’incarico a tempo determinato in scadenza il 29 febbraio 2024. A firmare il nuovo manager Santonocito dopo l’incontro insieme alla rettrice Spatari con il personale.

La nota di Giovanni Bicchieri della Cisl Fp :”Un primo importante passo è stato fatto. Abbiamo lottato, abbiamo fatto sentire la nostra voce e alla fine siamo riusciti ad evitare che altri lavoratori del CoVid e precari rimanessero ingiustamente senza un lavoro da un giorno all’altro, come purtroppo è avvenuto all’IRCCS / Neurolesi. Ad un mese dalla cessazione del rapporto di lavoro dieci precari CoVid ed alcuni infermieri sono venuti in CISL FP per chiedere sostegno e supporto per la loro stabilizzazione. Era stato detto loro che non vi erano posti vacanti né tetto di spesa per la loro stabilizzazione e per la proroga degli incarichi. Purtroppo oramai altre forze sociali che pure avevano tentato, senza troppo successo, di manifestare, in occasione dell’ultima delegazione trattante con il manager Bonaccorsi e la delegata della Magnifica Rettrice, si erano arresi prendendo atto della dotazione organica incapiente e della mancanza di fondi necessari per la continuità lavorativa di ben 38 infermieri e 12 OSS CoVid da stabilizzare. In quella circostanza la CISL Fp si è rifiutata di accettare questa condizione, ha invitato, purtroppo invano, tutti i presenti ad intestarsi insieme la difficile vertenza di tutti i lavoratori precari ed a tempo determinato poiché senza quel personale, l’azienda si sarebbe vista costretta ad accorpare reparti, superare i turni di pronta disponibilità fissati dal contratto a soli sette giorni mensili, e a chiudere alcune UUOO. Non potendo garantire i Lea, i direttori delle UUOO avrebbero dovuto rinunciare alle proprie équipe, che sarebbero state scorporate per fare fronte alla carenza organica ed alle sostituzioni di personale assente a vario titolo. Per questo abbiamo iniziato a manifestare, reclamando l’intervento della Magnifica Rettrice appena insediata. Siamo stati ascoltati da tutte le istituzioni locali e regionali, e finalmente a pochi giorni dall’insediamento della Magnifica Rettrice e del nuovo manager, che hanno accolto la nostra voce corale, i contratti di tutti i precari saranno prorogati fino al 31/12/2024. Per il momento ci riteniamo soddisfatti del risultato ottenuto con la proroga di 38 infermieri e 12 OSS, per i quali intraprenderemo ogni utile azione per la loro stabilizzazione. Ma i nodi rimasti insoluti al Policlinico Universitario di Messina sono ancora tanti a cominciare dalla rideterminazione dei fondi contrattuali aggiornati all’anno in corso per garantire il riconoscimento delle progressioni economiche, verticali, l’incremento delle indennità, la turnazione h24 anche nei blocchi operatori, istituti contrattuali disapplicati da ben cinque anni. In atto ringraziamo la Magnifica Rettrice, il nuovo manager e l’Assessore regionale alla salute per avere ascoltato attraverso noi la voce dei lavoratori. Avanti tutta!

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it