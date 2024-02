Nasce “DIRITTI in MOVIMENTO” e solleva preoccupazioni: lettera di richiesta chiarimenti sulla vicenda tesseramento Assistenti Sociali

Oggi a Messina ha visto la luce un nuovo movimento civico chiamato “DIRITTI in MOVIMENTO”. Fondato da un gruppo di cittadini volontari senza appartenenze politiche, l’obiettivo principale di questo movimento è informare e sensibilizzare sui diritti di tutti i cittadini, con particolare attenzione a coloro che si trovano in situazioni di disagio e fragilità.

“DIRITTI in MOVIMENTO” si propone di sostenere attivamente i cittadini in difficoltà nell’affrontare questioni amministrative, sociali e sanitarie, agendo per garantire il pieno rispetto delle leggi e dei diritti individuali da parte delle istituzioni pubbliche.

Tuttavia, contemporaneamente, le notizie riguardanti l’iscrizione di assistenti sociali del Comune di Messina al partito politico “Sud Chiama Nord”. Un cospicuo numero di assistenti sociali, recentemente assunte a tempo indeterminato e appartenenti allo stesso servizio sociale professionale del Comune di Messina, avrebbe aderito al suddetto partito, presentate dall’assessore alle Politiche Sociali, Avvocata Alessandra Calafiore.

Se confermata, questa situazione rappresenterebbe un grave danno all’immagine della professione di assistente sociale e metterebbe in discussione l’indipendenza di un Ufficio Pubblico fondamentale nel sistema di tutela della popolazione fragile, compresi minori, anziani e disabili.

In risposta a queste notizie, “DIRITTI in MOVIMENTO” ha inviato una lettera agli ordini competenti, esprimendo preoccupazione sull’opportunità che professionisti assistenti sociali appartenenti allo stesso servizio si iscrivano allo stesso partito politico. Si richiede inoltre una valutazione sulle eventuali violazioni del Codice Deontologico e, se del caso, adozione dei provvedimenti appropriati. Si chiede infine un’indagine sull’esistenza di pressioni politiche sulle scelte professionali degli assistenti sociali e sulla garanzia di indipendenza e parità di trattamento ai cittadini nel Servizio Sociale del Comune di Messina.

