Bonelli, progetto sul Ponte dello Stretto senza prova sismica

“Per il progetto del Ponte sullo Stretto di Messina non è stata fatta alcuna prova sismica, nè

quella per il vento”. A dirlo alla Camera durante il QuestionTime con il ministro dei Trasporti Salvini è il leader Avs Angelo Bonelli. “A pagina 47 della Relazione tecnico-scientifica

sul Ponte c’è scritto che il Comitato scientifico dice che le prove del vento non sono state fatte.E il Consorzio Eurolink risponde che non sono state fatte per non perdere tempo.

E a pagina 14 si dice che mancano le prove di zonizzazione microsismica.Volete costruire quest’opera nella zona più sismica d’Italia senza fare queste prove? Lei è spregiudicato”.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it