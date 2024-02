Cateno De Luca piange la perdita del padre, attestazioni di cordoglio

Nelle prime ore di questa mattina, il leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, ha annunciato attraverso il suo profilo Facebook la perdita del padre, Nino De Luca. L’ex sindaco di Messina ha condiviso il suo dolore con amici e sostenitori, mostrando la sua consueta apertura riguardo alla propria vita familiare.

Nei giorni precedenti, De Luca aveva espresso preoccupazione per la salute della madre anziana, attualmente ricoverata in ospedale. Le parole di Cateno De Luca su Facebook descrivono il profondo dolore che sta attraversando: “Papà sei andato via… Non hai resistito all’assenza di mamma ricoverata in ospedale e poco fa ci hai lasciato”.

In un momento così difficile, De Luca ha scelto di condividere un brano che ha scritto nel maggio del 2021, ispirato da una storia toccante trasmessa al telegiornale. Questo brano, dedicato a tutti i figli che comprendono tardivamente l’importanza dei genitori, ora accompagna il suo dolore per la perdita del padre.

I funerali di Nino De Luca si terranno lunedì 26 alle ore 15 presso il Santuario Maria Santissima Annunziata di Fiumedinisi. In risposta alla notizia della perdita, numerosi i messaggi di cordoglio.

Il sindaco di Messina, Federico Basile, a nome dell’amministrazione comunale, ha espresso le più sentite condoglianze, sottolineando l’impossibilità di colmare il vuoto lasciato dalla perdita del padre di De Luca. Anche la Giunta comunale, il presidente del Consiglio con il Civico consesso, il segretario generale e il direttore generale, insieme ai rappresentanti delle Partecipate comunali, si sono uniti nel porgere le loro condoglianze.

Laura Castelli, presidente di Sud chiama Nord, ha voluto esprimere la vicinanza dell’intera famiglia politica di Sud chiama Nord al leader De Luca, sottolineando quanto la perdita del padre rappresenti un momento di tristezza per tutti i membri dell’organizzazione. Anche la deputazione nazionale e regionale, i sindaci e ogni singolo tesserato e simpatizzante di Sud chiama Nord si uniscono nel dolore e nell’esprimere le più sincere condoglianze alla famiglia De Luca.

