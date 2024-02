Nasce a Catania Sicilia Riformista, il contenitore politico per l’aggregazione delle forze laico riformiste siciliane

E’ stata costituita l’associazione SICILIA RIFORMISTA, fondata con lo scopo di divenire la casa dei riformisti siciliani. Nasce a Catania dall’iniziativa di tanti uomini e donne che si propongono il rilancio di Catania e provincia, della Sicilia e della questione meridionale, per dire la loro ed essere soggetti propositivi nel panorama politico regionale. Il progetto nasce successivamente alla percezione dell’ assenza di una visione di una Regione e di un Meridione moderno ed efficiente le cui attuali classi dirigenti non sono rappresentative delle esigenze vere della comunità.

Iniziamo, afferma il presidente Carmelo Finocchiaro, “dalla esigenza di mettere al centro una concreta battaglia contro la legge sull’autonomia differenziata e lavoriamo per un progetto serio e costituzionalmente compatibile sul premiariato”; guardiamo con preoccupazione alle grandi questioni dello sviluppo el paese e alle tante scelte che rischiano di relegarci in una condizione di assoluta marginalità, sentiamo fortemente la gravosa condizione della sanità, della scuola e del lavoro, come temi centrali della nostra iniziativa. Su queste tematiche e tanto altro incalzeremo quanti nelle istituzioni piu’ che governare pensano esclusivamente alla gestione del potere. La questione dei giovani nel sud come in tutto il paese e’ la preoccupazione maggiore perche’ rischiano di non avere una seria prospettiva per il futuro dopo i fatti di Pisa, evento in cui si aggravano le libertà primaria”.

“Sicilia Riformista” ha costituito il suo primo consiglio direttivo con uomini e donne di grande competenza che sapranno dare risposte concrete ai territori siciliani. Finocchiaro afferma che Sicilia Riformista, sarà la casa dei liberaldemocratici, dei cattolici popolari, dei socialisti, dei riformisti del PD che nel loro partito non hanno piu’ diritto di cittadinanza. “Un contenitore di idee e valori per superare le frammentazioni e ridare speranza di una forza che vuole il cambiamento, valorizzando soprattutto il protagonismo dei giovani che tenderà ad aggregare le forze sane per costruire percorsi alternativi alla attuale disfacimento della politica attuale”.

