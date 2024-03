“Trappola per Topi” di Agatha Christie con Ettore Bassi al Vittorio Emanuele da venerdì 15 marzo

La stagione teatrale si arricchisce di un classico intriso di suspense e mistero: “Trappola per Topi” di Agatha Christie. Dal 15 marzo, alle 21, al Teatro Vittorio Emanuele di Messina, lo spettacolo, diretto da Giorgio Gallione e interpretato da Ettore Bassi, promette di regalare al pubblico uno spettacolo intrigante.

Presentata per la prima volta all’Ambassadors Theatre di Londra il 25 novembre 1952, “Trappola per Topi” ha continuato a tenere incollati gli spettatori per settant’anni con la sua trama avvincente e i personaggi misteriosi e affascinanti.

Gallione, regista e adattatore insieme a Edoardo Erba, si dichiara entusiasta di portare sul palco questo classico intramontabile. “Non è consueto per me, spesso regista drammaturgo in proprio, misurarmi con un classico della letteratura teatrale. Certo da interpretare, ma da servire e rispettare”, afferma il regista.

Ma cosa rende “Trappola per Topi” così affascinante anche dopo tanto tempo? “Il plot ferreo ed incalzante, impregnato di suspense ed ironia, e i personaggi che non sono mai solo silhouette o stereotipi di genere, ma creature bizzarre ed ambigue”, spiega Gallione. “E credo riusciremo a dimostrarlo grazie alla potenza senza tempo di Agatha Christie, ma anche e soprattutto con il talento e l’adesione di una compagnia di artisti che gioca seriamente con un’opera ‘chiusa’ e precisa come una filigrana”.

Non mancano poi gli elementi atmosferici che contribuiscono a creare un’atmosfera avvolgente e coinvolgente: “E poi c’è la neve, la tormenta, l’incubo dell’isolamento e della bivalenza, il sospetto e la consapevolezza che il confine tra vittima e carnefice può essere superato in qualsiasi momento”, aggiunge Gallione.

Non perdete l’opportunità di essere parte di questo emozionante viaggio nel mondo di Agatha Christie. “Trappola per Topi” vi attende al Teatro Vittorio Emanuele di Messina per una serata all’insegna del mistero e dell’intrigo.

