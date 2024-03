Corse clandestine di cavalli, blitz della Polizia (video)

All’alba di ieri, il personale della Squadra Mobile e delle Volanti è intervenuto al termine di una competizione non autorizzata tra cavalli, denunciando quattro soggetti messinesi che hanno attivamente partecipato alla gara. Durante l’operazione, è stata interrotta una gara tra due calessi, seguita da numerose moto e persone che incitavano gli animali con clacson e urla.

L’intervento rientra nei servizi predisposti dal Questore Annino Gargano per intensificare la prevenzione e il controllo del territorio, garantendo l’ordine e la sicurezza pubblica. Le corse ad alta velocità dei cavalli e dei centinaia di motorini coinvolti rappresentano un serio rischio per l’incolumità pubblica e la sicurezza stradale.

Intorno alle 4.30 di ieri mattina, un centinaio di soggetti a bordo di scooter hanno occupato via degli Agrumi nel Rione San Filippo, mentre una moltitudine di persone si è posta lungo la strada per stimolare i cavalli in gara. L’intervento della Polizia di Stato ha causato il fuggi fuggi generale, soprattutto degli scooter che affiancavano i cavalli a velocità sostenuta, azionando i clacson simultaneamente.

I fantini e i proprietari dei cavalli sono stati identificati e denunciati alla Procura della Repubblica di Messina per aver partecipato alla competizione clandestina, mettendo a rischio l’integrità fisica degli animali. I cavalli sono stati sequestrati e affidati in giudiziale custodia a un maneggio. Il personale dell’A.S.P. – Dipartimento di Prevenzione Veterinaria ha effettuato un prelievo di campione di sostanze ematiche su entrambi gli equini, finalizzato ad approfondimenti antidoping.



