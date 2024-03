Ponte sullo Stretto, Elly Schlein a Messina per dire no all’opera

La segretaria del Pd, Elly Schlein, sarà a Messina venerdì prossimo, 21 marzo, alle 12 “per esprimere un chiaro rifiuto nei confronti del progetto del Ponte di Salvini”. Seguirà un momento di confronto con cittadini e la stampa. L’appuntamento è in via Circuito Torre Faro, 135.

Di recente, Schlein, Fratoianni e Bonelli (Alleanza Verdi Sinistra), hanno presentato un esposto in Procura a Roma per avere chiarezza su alcuni punti giudicati oscuri in relazione al ponte. Ha dichiarato la segretaria: “Il progetto del ponte sullo Stretto è anacronistico, dannoso e dispendioso. Bisogna fermare questa opera pericolosa e sbagliata che sta sottraendo risorse ad alcune urgenze nelle stesse regioni. È lo stesso film del Pnnr. Il governo sottrae risorse fondamentali e per ragioni politiche sceglie di fare un danno alle stesse regioni. Siamo determinati ad andare avanti per fermare questa opera dannosa”.

“La levata di scudi della sinistra contro il Ponte di Messina è l’emblema di quel fronte del no ideologico alle grandi opere che per troppi anni ha paralizzato il Paese, impedendone la crescita e lo sviluppo. Il mio governo è determinato a mettere in campo ogni forma di iniziativa a sostegno di questa infrastruttura strategica: siamo pronti anche a costituirci parte civile nei confronti di coloro i quali si rendessero protagonisti di azioni penali temerarie per rallentare l’opera. La Sicilia e l’Italia tutta non hanno più tempo da perdere”. Lo ha dichiarato nei giorni scorsi il governatore della Sicilia, Renato Schifani.

Il consiglio di amministrazione della società Stretto di Messina, presieduto dall’ingegner Giuseppe Recchi, ha approvato, su presentazione dell’amministratore delegato Pietro Ciucci, la relazione del progettista di aggiornamento al progetto definitivo del 2011 relativo al Ponte sullo stretto di Messina, e l’ulteriore documentazione progettuale finalizzata al riavvio della realizzazione dell’opera, come previsto dalla Legge.

