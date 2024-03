Al Comune incontro per la Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie

Domani 21 marzo alle ore 19 nella Sala Antonino Caponnetto (Sala Ovale) del Municipio di Messina, il Gruppo Territoriale di Messina del Movimento 5 Stelle terrà un momento di incontro e riflessione in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

L’incontro sarà incentrato sulla tematica cara al Movimento “Povertà, disuguaglianze e politiche di contrasto”, inserita nell’ambito “Economia, Lavoro e Welfare”.

Introduce e modera Maria Pagano, referente Formazione del Gruppo territoriale M5S di Messina.

Intervengono Patrizia Picone, avvocato del Foro di Messina e vicepresidente del Comitato Addiopizzo Messina; Cristina Cannistrà, coordinatrice provinciale del M5S ed ex consigliera comunale; Giuseppe Fusco, ex consigliere comunale M5S.

Da 29 anni Libera cura l’elenco delle vittime innocenti delle mafie e ogni anno, il 21 marzo, primo giorno di primavera, promuove la Giornata della memoria e dell’impegno in loro ricordo, recitando “i nomi e i cognomi come un interminabile rosario civile, per farli vivere ancora, per non farli morire mai” e per “abbracciare” i loro familiari.

Il Gruppo Territoriale M5S si unisce alla sensibilizzazione sul fenomeno mafioso, contribuendo con la sua quotidiana attività alla lotta all’illegalità e alla corruzione.

Nel 2016 fu scelta Messina per costruire “ponti di memoria e luoghi di impegno” perché il nostro Paese ha bisogno di ponti che allargano le coscienze e traghettano le speranze”. Questo lo spirito in cui anche il Gruppo Territoriale M5S prosegue il suo impegno, portando il suo messaggio di un futuro possibile più equo e costruttivo per la nostra comunità.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it