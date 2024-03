Domenica 24 marzo, alle ore 17, Michele Santoro organizzerà un evento a Messina in piazza Unione Europea.

La manifestazione si svolgerà in occasione della giornata nazionale per la raccolta firme per la presentazione della lista Pace, Terra e Dignità alle elezioni Europee di giugno 2024.

