Elly Schlein a Messina: critiche al progetto del ponte e denuncia dei tagli alle risorse

La leader del Partito Democratico, Elly Schlein, oggi a Messina per esprimere il suo sostegno alla lotta contro il progetto del Ponte sullo Stretto. Ha criticato aspramente il progetto definendolo dannoso e anacronistico, sottolineando che non risponde alle esigenze reali dei cittadini.

Schlein ha ringraziato i comitati No Ponte per la loro mobilitazione e ha criticato il Ministro Salvini per il suo ruolo nel promuovere il progetto. Ha anche evidenziato i tagli di risorse da parte del governo, sottolineando come ciò stia danneggiando l’economia e i servizi pubblici. In particolare, ha denunciato i tagli alla sanità pubblica e l’aumento delle liste di attesa per le visite specialistiche e gli esami medici.

Schlein ha concluso sottolineando l’importanza di difendere il diritto alla salute e combattere la povertà attraverso politiche più inclusive.

