Il Questore consegna all’Arcivescovo l’olio della memoria

Nella mattinata odierna, il Questore di Messina, Annino Gargano, ha fatto omaggio a S.E.R. Giovanni Accolla, Arcivescovo di Messina, Lipari, Santa Lucia del Mela, consegnandogli solennemente l’ampolla contenente l'”olio della memoria”.

L’olio della memoria è un simbolo tangibile di commemorazione e riconoscimento, poiché è ricavato dagli ulivi piantumati all’interno del suggestivo “giardino della memoria”. Questo parco è stato eretto in onore di tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita nella lotta contro la mafia. In particolare, il giardino sorge nel luogo dove furono rinvenuti i resti della “Quarto Savona 15”, l’auto di scorta al giudice Giovanni Falcone, nella tragica strage del 23 maggio 1992, che portò alla morte dei coraggiosi poliziotti Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo.

Il gesto della consegna dell’olio della memoria sottolinea l’importanza della memoria collettiva e dell’impegno costante nella lotta contro ogni forma di criminalità e ingiustizia. Quest’anno, come già accaduto in passato, l’olio è stato prodotto grazie alla collaborazione tra la Questura di Palermo, l’associazione “Quarto Savona 15” e gli studenti degli istituti Majorana e del penale per minorenni Malaspina.

L’olio della memoria, dopo essere stato distribuito alle diocesi siciliane, verrà utilizzato come sacro crisma, confermando così il suo significato simbolico e spirituale.

