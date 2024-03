Come ogni domenica anche oggi a Piazza Cairoli il banchetto per la raccolta firme degli appelli promossi dal Gruppo Più Europa, che includono richieste per una rivoluzione europea, la legalizzazione della cannabis e la democrazia partecipativa.

“Grazie infinite a quanti hanno firmato oggi i nostri appelli”, ha dichiarato Giulio Perticari, portavoce del gruppo. L’appuntamento successivo è fissato per Domenica 7 Aprile a piazza Cairoli.

