Sant’Agata di Militello arrestato dalla dalla polizia : sequestrati 700 grammi di hashish

La Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un individuo di Sant’Agata di Militello per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti del Commissariato di P.S. di Sant’Agata di Militello hanno condotto un’operazione di osservazione presso un’abitazione nella contrada Terreforti, notando un frequente movimento di persone.

Dopo aver eseguito una perquisizione domiciliare, sono stati scoperti diversi panetti di hashish, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento di dosi. Il quantitativo di droga sequestrato avrebbe potuto generare oltre 7000 euro sul mercato locale. Il sospetto è stato arrestato in flagranza di reato e trasferito alla casa circondariale di Barcellona P.G. in attesa dell’udienza di convalida.