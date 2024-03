Alessandro Russo subentra in Consiglio Comunale dopo le dimissioni di Maurizio Croce

Alessandro Russo è stato chiamato a subentrare al Consiglio Comunale di Messina dopo le dimissioni del precedente consigliere Maurizio Croce, avvenute a seguito di vicende giudiziarie. La convocazione è giunta direttamente dalla presidenza del Consiglio Comunale, e Russo ha annunciato che giovedì alle 13:30, in una seduta aperta al pubblico, presterà giuramento.

Attraverso un post su Facebook, Russo ha dichiarato: “Ho appena ricevuto la convocazione dalla presidenza del Consiglio comunale. Giovedì alle 13.30, in seduta aperta al pubblico, subentrerò in Consiglio comunale dopo la procedura di giuramento. Tornerò a sedere in Consiglio con lo spirito di sempre, la passione di sempre e la voglia di fare bene per la nostra Messina. Grazie ai tanti che in questi mesi mi sono stati vicini con affetto, sostegno e incoraggiamento.”

Con queste parole, Russo ha mostrato determinazione nel suo ruolo e ha ringraziato coloro che lo hanno sostenuto durante questo periodo di transizione. La sua nomina segna un nuovo capitolo nel Consiglio Comunale di Messina, mentre Russo si prepara a continuare il suo impegno per il bene della città.

