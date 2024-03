Successo all’Ospedale Piemonte dell’IRCCS Bonino Pulejo: impiantato un pacemaker a un’ultracentenaria

All’Ospedale Piemonte dell’IRCCS Bonino Pulejo, è stato recentemente impiantato con successo un pacemaker bicamerale a una paziente ultracentenaria. La protagonista di questa storia è una nonnina che, dopo aver compiuto 105 anni, è stata diagnosticata dal suo cardiologo di fiducia, il dott. Antonio Coco, con un blocco atrioventricolare che richiedeva un intervento tempestivo.

La paziente è stata indirizzata all’U.O. di Cardiologia ed UTIC, sotto la direzione del dott. Pier Cataldo D’Aleo, dove è stata presa in cura dal dott. Giuseppe Picciolo, aritmologo esperto in interventi complessi, soprattutto considerando l’età avanzata e la fragilità del sistema cardiocircolatorio. Non è la prima volta che il dott. Picciolo affronta una situazione del genere: nel 2018, ha impiantato con successo un pacemaker a un uomo di 106 anni, dimostrando la sua competenza e la capacità di gestire interventi chirurgici complessi su pazienti anziani.

L’operazione è stata eseguita con successo nonostante le difficoltà legate alle condizioni della paziente, dimostrando ancora una volta l’alta qualità delle cure fornite dall’Ospedale Piemonte. L’intervento è stato eseguito sotto la supervisione dell’anestesista Liliana Bonanzinga e con l’assistenza dell’infermiera Romina Previti.

