Palazzo Zanca accoglie 135 nuovi dipendenti: assunzioni a tempo indeterminato al comune

Alla presenza del sindaco Federico Basile e del direttore generale Salvo Puccio, si è proceduto stamani a palazzo Zanca alla firma di 135 contratti di lavoro a tempo indeterminato, che si aggiungono ai 30 nuovi dipendenti in servizio dallo scorso 26 febbraio e che sono così distribuiti: 4 funzionari contabili, 5 funzionari di vigilanza, 20 funzionari legali, 7 istruttori contabili, 50 istruttori tecnici, 42 istruttori amministrativi e 7 stabilizzazioni di personale appartenente all’Agenzia per la Coesione Territoriale, da immettere in servizio a partire dal prossimo 1 aprile.

“Benvenuti a palazzo Zanca, voi rappresentate il futuro del nostro ente – ha dichiarato il sindaco Basile – . Il Comune di Messina, che in passato aveva una dotazione organica di circa duemila dipendenti, si è ridotto nel tempo a 980 e i concorsi erano indispensabili per rinforzare e rinnovare la macchina amministrativa al suo interno. L’Amministrazione De Luca ha voluto fortemente questi concorsi, quando svolgevo il ruolo di direttore generale e sono stati espletati nell’ultimo periodo. Vedo nel salone delle Bandiere anche dipendenti presenti in servizio da anni e questo non può che farmi piacere in quanto saranno anche loro a supportarvi e mettere la necessaria esperienza per il vostro inserimento. Siete dipendenti, ma anche cittadini e il vostro contributo sarà determinante per migliorare i servizi della nostra città. Auguri a tutti e buon lavoro”.

Il direttore generale Puccio ha evidenziato che “nella prima parte i neo assunti seguiranno un percorso formativo e successivamente avverrà l’inserimento sulla base dei curriculum e delle attitudini. 341 nuovi dipendenti sono fondamentali per sviluppare l’idea e il percorso di città che con la nostra azione amministrativa abbiamo disegnato per Messina. Ringraziamo il segretario generale Rossana Carrubba per il lavoro svolto in questi anni e che ha portato oggi alla firma dei contratti, che proseguiranno nei prossimi giorni con l’inserimento di nuove figure professionali”.

