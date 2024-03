Aggressione e rapina a Messina: tre minori stranieri sotto indagine

Tre minori di origine egiziana sono stati sottoposti a misura cautelare di collocamento in comunità dopo essere stati indagati per rapina aggravata e lesioni personali nei confronti di un minore messinese. L’aggressione è avvenuta in una via centrale di Messina, durante la sera, dove i tre aggressori avrebbero utilizzato una spranga di ferro per derubare il ragazzo della sua cappellino e smartphone, infliggendogli anche lievi lesioni. Le indagini condotte dai Carabinieri hanno permesso di identificare i presunti autori del crimine grazie alle testimonianze della vittima e all’analisi dei filmati delle telecamere di sorveglianza. Inoltre, uno dei sospettati è stato trovato in possesso dello smartphone rubato.

