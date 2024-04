Controlli dei Carabinieri a Messina durante le festività pasquali: 4 denunce per spaccio di droga e diverse violazioni al codice della strada

Durante le festività pasquali, i Carabinieri della Compagnia di Messina Centro hanno intensificato i controlli nella zona centro e nord del capoluogo peloritano. Sono stati pertanto attuati servizi di pattugliamento con la predisposizione di posti di controllo, anche nelle ore notturne, finalizzati al contrasto dei reati in genere, soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché le violazioni al Codice della Strada.

Denunce per spaccio di droga: Durante i controlli, sono state denunciate 4 persone. Tra queste, tre sono state denunciate per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. In particolare, due individui, un 34enne e un 26enne di Messina, sono stati trovati in possesso di oltre 30 grammi di hashish e oltre 50 grammi di marijuana rispettivamente. In entrambi i casi sono stati rinvenuti anche materiali utilizzati per il confezionamento della droga. Un altro individuo, un 23enne, è stato denunciato per lo stesso reato dopo essere stato trovato in possesso di quasi 40 grammi di marijuana.

Segnalazioni per uso personale: Durante i controlli, due giovani sono stati segnalati alla Prefettura per essere stati trovati in possesso di complessivi 5 grammi di marijuana, destinati all’uso personale.

Violazioni al codice della strada: Oltre alle denunce legate allo spaccio di droga, i Carabinieri hanno anche elevato diverse contravvenzioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui il mancato uso del casco e delle cinture di sicurezza, nonché l’utilizzo del cellulare alla guida.

Risultati delle operazioni: Tutta la droga sequestrata è stata inviata ai Carabinieri del R.I.S. di Messina per le analisi di laboratorio.

