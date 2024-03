I marciatori dell’Atletica Savoca sugli scudi a Campobasso e Frosinone

Nonostante i noti e problemi legati all’impianto di allenamento nella Val d’Agrò, la società presieduta da Manuela Trimarchi continua ad ottenere lusinghieri risultati, frutto del proficuo lavoro tecnico portato avanti nel corso degli anni. Buone prestazioni degli “orange” nelle prove dei Campionati Italiani di società.

Nella seconda prova dei Campionati Italiani di società, che si è svolta a Campobasso, Andrea Sutera (classe 2006), unico siciliano in gara, ha ottenuto un brillante undicesimo posto tra gli Juniores, completando i 10 km su pista previsti in 48’54″38. La vittoria è andata al pugliese Giuseppe Disabato.

La squadra cara alla presidente Manuela Trimarchi aveva ben figurato precedentemente nella prima uscita Tricolore di Frosinone, dove era presente pure la campionessa olimpica Antonella Palmisano. Il gruppo Cadette, privo di Giulia Principato, si è classificato sedicesimo con: Elisa De Simone, Noemi Informante, Martina Leo e Federica Restifo. Un piazzamento che ha posto le “orange” a metà della graduatoria nazionale. Brillanti le prestazioni fornite individualmente, considerando che le atlete sono tutte all’esordio nella nuova categoria e si trovano, quindi, a competere con avversarie di un anno più grandi. Per quanto riguarda i Cadetti settimo Santi Arici, che si è ben disimpegnato nonostante venisse da due settimane di stop forzato, determinato dall’influenza. Tredicesime le Allieve, che hanno presentato in Ciociaria lo “zoccolo duro” composto da Ada Ballisto e Michela Leo. Quindicesimo, infine, lo Juniores Sutera, che era in piena preparazione invernale e, quindi, ancora a ritmi molti elevati nelle gambe. Si tratta, in ogni caso, per lui di un costante percorso di crescita.

