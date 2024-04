Percorsi formativi per assunzione incarico di Presidente di Seggio, domande entro il 9 aprile

Nell’ambito di un Protocollo d’Intesa, che l’Ateneo peloritano ha sottoscritto con la Prefettura di Messina, il Comune di Messina e l’AIGA, è stato pubblicato sull’albo on line un Avviso per la partecipazione ai percorsi di formazione per assumere l’incarico di Presidente di Seggio nelle consultazioni elettorali e/o referendarie.

I Corsi di formazione si prefiggono l’obiettivo di fornire agli studenti dell’Ateneo (frequentanti corsi di laurea magistrale o equivalenti, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, master di secondo livello), ai presidenti di seggio, al personale afferente alle altre parti firmatarie del citato Protocollo di Intesa, nonché agli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Messina, le necessarie conoscenze normative, tecniche ed operative finalizzate all’assunzione dell’incarico di presidente di sezione elettorale (anche su delega del Sindaco) in occasione delle consultazioni elettorali e/o referendarie.

Il Corso si svolgerà presso l’Ateneo dal 10 aprile al 7 maggio 2024 (di pomeriggio, preferibilmente nelle giornate di martedì e mercoledì), secondo il calendario di lezioni allegato nell’Avviso.

Agli studenti che parteciperanno al Corso saranno riconosciuti dei Crediti formativi (CFU), con le forme e secondo le modalità previste dalla normativa regolamentare di Ateneo.

I soggetti interessati a partecipare all’attività formativa potranno presentare le domande, entro le ore 12.00 del 9 aprile 2024, sulla base del modello allegato nell’avviso.

Per tutte le info www.unime.it