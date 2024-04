Blitz antidroga della Polizia di Stato a Messina: tre arresti e 1,4 kg di marijuana sequestrati

La Polizia di Stato di Messina ha portato avanti un efficace blitz antidroga nel corso del mese di marzo, arrestando tre individui e sequestrando complessivamente circa 1,4 kg di marijuana. L’operazione, coordinata dal Questore Annino Gargano, è stata volta a contrastare il traffico di droga, soprattutto tra i giovani.

Durante servizi di osservazione, gli agenti delle Volanti hanno individuato un sospetto movimento di assuntori di stupefacenti nei pressi delle abitazioni degli arrestati. In seguito a perquisizioni domiciliari, eseguite con l’ausilio di unità cinofile antidroga, sono stati trovati ingenti quantitativi di marijuana.

Il primo arrestato, uno straniero, è stato sorpreso con circa 400 grammi di stupefacente nascosti all’interno di un vaso in terracotta sul balcone della sua camera da letto. Materiale per la suddivisione in dosi e denaro sono stati rinvenuti durante la perquisizione.

Il secondo individuo aveva quasi 800 grammi di marijuana suddivisi in buste e custoditi in un armadietto nella veranda di casa.

Il terzo arrestato aveva tentato di nascondere circa 200 grammi di droga nel controsoffitto della sua camera da letto, ma è stato scoperto grazie al fiuto del cane antidroga impiegato nelle operazioni.

I procedimenti giudiziari sono ancora in corso e si applica il principio di presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva. Ulteriori accertamenti verranno svolti, se necessario, nell’interesse degli indagati.

Partecipa alla discussione. Commenta l'articolo su Messinaora.it