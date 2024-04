Tragedia sul lavoro a Milazzo, operaio muore cadendo da un’impalcatura

A Milazzo un uomo di 72 anni è morto in seguito alla caduta da un’impalcatura durante dei lavori di ristrutturazione in un condominio di via Giorgio Rizzo. il tragico evento si è verificato all’interno dello stabile: l’anziano sarebbe precipitato giù dalla tromba delle scale. Sul posto un’ambulanza del 118 e i carabinieri, coordinati dal comandante Andrea Maria Ortolani, che hanno svolto i primi accertamenti.

A dare l’allarme i residenti del palazzo che hanno udito un forte tonfo, scoprendo poi il corpo dell’uomo a terra.

La Cisl di Messina e la Filca Cisl, con i segretari generali Antonino Alibrandi e Nino Botta, esprimono vicinanza alla famiglia del 72enne morto nel pomeriggio a Milazzo a causa di una caduta da una impalcatura.

«È già una tragedia la morte di un lavoratore – sostengono Alibrandi e Botta – ma lo diventa di più quando a perdere la vita è un uomo di 72 anni che a quell’età è costretto a salire ancora su una impalcatura di un cantiere. È un tema, questo, che deve essere affrontato a 360 gradi perchè è l’ennesimo lavoratore che perde la vita in un cantiere privato».

La Cisl e la Filca chiedono che vengano rafforzati ancora di più i controlli in questo settore, anche attraverso l’utilizzo degli agenti della polizia locale dei comuni. «Porteremo – concludono – questa ennesima disgrazia sul lavoro a Roma, alla manifestazione nazionale sulla sicurezza dei delegati della Cisl, che si terrà sabato prossimo per dare una concreta testimonianza di cosa accade ancora oggi nel mondo del lavoro».

