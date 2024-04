Soccorso in quota: Esercitazione del personale SAF sul viadotto autostradale Ritiro (gallery)

Il 9 aprile 2024, il personale SAF (speleo alpino fluviale) del Comando VF di Messina ha condotto un’esercitazione presso il viadotto Ritiro, insieme al personale della ditta “Toto Costruzioni”, responsabile dei lavori sull’autostrada ME/PA. L’obiettivo principale era testare interventi di soccorso congiunti a quote elevate.

Durante l’esercitazione, il focus è stato sulla standardizzazione delle procedure di soccorso per aumentare la sicurezza degli operatori e ridurre al minimo il rischio di incidenti. Lo scenario simulato prevedeva il soccorso di una persona su un pilone del viadotto durante la fase di ripristino, utilizzando un manichino su una piattaforma mobile di lavoro.

Sono stati impiegati dispositivi di evacuazione come triangoli e barelle (toboga/SKED), oltre alla realizzazione di un sistema di ancoraggio in quota per il recupero del ferito. L’esercitazione è stata condotta nel rispetto rigoroso delle norme di sicurezza e delle procedure interne del cantiere.